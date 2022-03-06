شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، 4 مرشحين لتدريب المنتخب الأولمبى خلفا لشوقى غريب، موسيمانى يتراجع ويرحب بتعاقد الأهلى مع حارس مرمى فى الصيف .

موسيمانى يتراجع ويرحب بتعاقد الأهلى مع حارس مرمى فى الصيف

تراجع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، عن قراره برفض التعاقد مع حارس مرمى للمارد الأحمر، ورحب بالتعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هذا المركز المهم.

4 مرشحين لتدريب المنتخب الأولمبى خلفا لشوقى غريب

دخل 4 مدربين حسابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لشغل منصب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلفا لشوقى غريب، وهم على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، وعماد النحاس مدرب المقاولون العرب السابق، وهيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا، وخالد جلال المدير الفنى للبنك الأهلى.

الإسماعيلى يحفز لاعبيه بمكافأة 10 آلاف جنيه حال الفوز على فاركو

رصد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى مكافأة 10 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق حال الفوز بمباراة فاركو، المقرر لها الخامسة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسماعيلية، فى الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ويخوض الدراويش مرانه الأخير اليوم على ملعبه ثم يعلن حمد إبراهيم قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى.

أيمن أشرف يواصل الغياب عن الأهلي أمام بيراميدز فى الدوري

يواصل أيمن أشرف لاعب الأهلي الغياب عن الفريق في مباراة بيراميدز بعد غداً ، الثلاثاء، في بطولة الدوري الممتاز للإصابة.

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن لم يمنح أحمد الشيخ إذناً بالمشاركة فى إحدى بطولات "البلاي ستيشن"، وذلك بعد تداول صور للاعب المصرى خلال مشاركته فى إحدى البطولات عبر مواقع السوشيال ميديا.