شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر كيروش قبل إعلان قائمة منتخب مصر استعدادا للسنغال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، لخوض مباراتين غاية فى الأهمية أمام السنغال يومى 25 و29 مارس المقبل، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ج: سيعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر غدا قائمة اللاعبين المحترفين فى الخارج، على أن يعلن قائمة اللاعبين المحليين يوم 18 أو 19 مارس الجارى.

ج: الأقرب أن يستدعى كيروش الخماسى المحترف محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش، بينما خرج أحمد حجازى من الحسابات للإصابة.

ج: كشف مسئولو منتخب مصر أن قائمة الفراعنة لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم لن تشهد وجوها جديدة بشكل كبير، وستكون الأولوية للاعبين الذين سبق ضمهم من قبل للمنتخب لتعويض الغيابات فى صفوف الفراعنة مثل أكرم توفيق وأحمد حجازى، وأوضح مسئولو المنتخب أن الرباعى محمد هانى ظهير أيمن الأهلى وزميله ياسر ابراهيم قلب الدفاع ومحمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز وزميله إبراهيم عادل هم الأقرب لدعم قائمة الفراعنة فى المعسكر المقبل.

ج: وجه كارلوس كيروش رسالة جديدة للاعبى الفراعنة قبل مباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم، وقال كيروش عبر تويتر، "العد التنازلي لكأس العالم بدأ.. 15 يوما قبل انطلاق معسكر الاستعداد للسنغال". وواصل كيروش فى رسالته للاعبين، "بالسلوك الصحيح الذى أظهرناه فقط من قبل يمكننا النجاح وتحقيق الحلم المصري، والوصول لتوقعاتنا وأهدافنا".

وأضاف المدير الفنى لمنتخب مصر، "يجب أن نكون متواضعين وفى قمة التركيز وملتزمين بالعمل الجاد في كل لحظة من حياتنا، تلك هي الطريقة التي ستقودنا إلى قطر". واختتم كيروش حديثه للاعبي المنتخب، "أتمنى لكم جميعا الأفضل، ولكن لا تتساهلوا ولا تخطئوا واستغلوا هذا الوقت للتحضير، جاهزون؟".