شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام لا تفوتك للخماسى المحترف فى الزمالك موسم 2021 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى نادى الزمالك إلى إنهاء ملف تجديد ثلاثى المحترفين، أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه فى ظل إحتياج الفريق لخدماتهم خلال المرحلة المقبلة، إلا أن الثنائى سيف الدين الجزيرى و حمزة المثلوثى لا يزال تعاقدهما ساريا مع القلعة البيضاء.

ويرصد الخليج 365 أرقام خماسى محترفى الفريق الأبيض هذا الموسم على الصعيد المحلى والأفريقى فى التقرير التالى:

لعب المغربى أشرف بن شرقى 8 مباريات فى الدورى الممتاز سجل 3 أهداف وصنع هدفان، بينما لعب 5 مواجهات فى أفريقيا سجل هدفان وصنع هدفا .

أما التونسى حمزة المثلوثى، لعب 9 مواجهات فى الدورى و5 فى دورى أبطال أفريقيا إلا أنه لم يسجل أى هدفا.

بينما لعب المغربى محمد أوناجم 3 مواجهات فى الدورى الممتاز و 9 فى دورى أبطال أفريقيا مسجلا هدفين على مستوى البطولة الأفريقية و صانعا هدفا.

كما أن التونسى سيف الدين الجزيرى لعب 8 مواجهات فى الدورى الممتاز و 5 فى دورى أبطال أفريقيا مسجلا هدفا.

فيما لعب رزاق سيسه 4 مواجهات فى الدورى و3 فى دورى أبطال أفريقيا دون أن يسجل أن أهداف.