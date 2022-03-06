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أرقام لا تفوتك للخماسى المحترف فى الزمالك موسم 2021 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - يسعى نادى الزمالك إلى إنهاء ملف تجديد ثلاثى المحترفين، أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه فى ظل إحتياج الفريق لخدماتهم خلال المرحلة المقبلة، إلا أن الثنائى سيف الدين الجزيرى و حمزة المثلوثى لا يزال تعاقدهما ساريا مع القلعة البيضاء.

 

ويرصد الخليج 365 أرقام خماسى محترفى الفريق الأبيض هذا الموسم على الصعيد المحلى والأفريقى فى التقرير التالى:

 

أشرف بن شرقى 

 

لعب المغربى أشرف بن شرقى 8 مباريات فى الدورى الممتاز سجل 3 أهداف وصنع هدفان، بينما لعب 5 مواجهات فى أفريقيا سجل هدفان وصنع هدفا . 

 

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حمزة المثلوثى 

 

أما التونسى حمزة المثلوثى، لعب 9 مواجهات فى الدورى و5 فى دورى أبطال أفريقيا إلا أنه لم يسجل أى هدفا. 

 

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محمد أوناجم 

 

بينما لعب المغربى  محمد أوناجم 3 مواجهات فى الدورى الممتاز و 9 فى دورى أبطال أفريقيا مسجلا هدفين على مستوى البطولة الأفريقية و صانعا هدفا. 

 

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سيف الدين الجزيرى

 

كما أن التونسى سيف الدين الجزيرى لعب 8 مواجهات فى الدورى الممتاز و 5 فى دورى أبطال أفريقيا مسجلا هدفا.

 

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رزاق سيسيه 

 

فيما لعب رزاق سيسه  4 مواجهات فى الدورى و3 فى دورى أبطال أفريقيا دون أن يسجل أن أهداف.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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