شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على المريخ.. الأهلى يحقق نتيجة 3/2 للمرة الرابعة فى تاريخه الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادى الأهلى فوزاً على المريخ السودانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهى المرة الرابعة التى يحقق فيها المارد الأحمر هذه النتيجة خلال رحلته الأفريقية، فقد تحققت للمرة الأولى أمام فيلا الأوغندى فى كمبالا فى بطولة أبطال الدورى 1988 بينما كانت المرة الثانية أمام شوتنج ستارز النيجيرى فى لاجوس فى دورى الأبطال 1999 فيما كانت المرة الثالثة أمام الصفاقسى التونسى فى القاهرة بكأس السوبر الأفريقى 2014.

الأهلى يفوز على المريخ السودانى بثلاثية مقابل هدفين

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الأهلي والسلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ، بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- صن داونز 7 نقاط.

2- الأهلي 4 نقاط.

3- المريخ 4 نقاط.

4- الهلال نقطة.

مشوار الأهلى فى دوري الأبطال الأفريقى

وتعادل الأهلي خارج ملعبه في الجولة الثانية مع الهلال السوداني سلبيًا بينما خسر على ملعبه في الجولة الماضية من صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1/صفر ثم فاز على المريخ السودانى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.