شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو المنافس الثامن للإسماعيلي من أندية الإسكندرية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول للنادي الإسماعيلي، فاركو "الصاعد حديثًا" مساء غد الاثنين على ملعبه بالإسماعيلية، فى الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام. ويعد فريق فاركو هو المنافس رقم 94 للإسماعيلي خلال المسابقات المحلية المختلفة والـ 70 ضمن منافسات البطولة الحالية التى انطلقت موسم 48 / 49.

وسبق وواجه الدراويش 69 فريقًا خلال هذه المسابقة من أصل 73 فريقًا ليس من بينها ”مالية كفر الزيات وبلقاس والبحيرة وبترول السويس“.

وكان الإسماعيلي قد لعب ضد 22 فريقًا ضمن منافسات الدورى العام ” فقط ” وهى ”اتحاد الشرطة وأسمنت أسيوط وأسمنت السويس والبنك الأهلي والإنتاج الحربي والجونة والمريخ والنصر للتعدين واليونان وإنبي وبترول أسيوط وسيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين وجوت بلبيس وسكة حديد سوهاج ومزارع دينا ومصر للمقاصة ومصنع 36 حربي ومنتخب السويس ونجوم المستقبل ونسيج حلوان وفيوتشر “.

كما واجه 23 فريقًا من أصل 70 فريقًا ”فقط” خلال المسابقة المحلية الأقدم في التاريخ ليس بينهم الفيوم وهى ”اسكان مدينة نصر والإعلاميين والبحيرة والحديد والصلب والرباط والأنوار والصيد والنيل للأدوية والواسطى وأوليمبى الإسماعيلية وبسيون وستيا وشبان قنا وشربين وشرطة قناة السويس وشركة المياه وعرب الرمل وعمال المنصورة وغزل شبين وكهرباء الإسماعيلية ومالية كفر الزيات ومصنع 18 حربي وناصر الفكرية ونهضة السويس.

ويعد فريق فاركو هو 8 أندية إسكندرية التي تواجه الإسماعيلي خلال مسابقة الدوري العام بعد ” الاتحاد والاوليمبي والترام واليونان والكروم وحرس الحدود وسموحه “، وسبق ولعب الدراويش 267 مباراة، فاز 117 تعادل 83 خسر 67، له 382 هدفًا عليه 276 هدفًا، كلين شيت 100 لقاء.