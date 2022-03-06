شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يسجلون غيابا عن المصرى فى مباراة الطلائع.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد النادى المصري جهود 9 لاعبين خلال مبارته المرتقبة أمام طلائع الجيش، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، لأسباب مختلفة بين إصابات واستبعاد فنى وإيقاف، حيث يفتقد المصري جهود كل من: عصام ثروت ومصطفى أيمن وكريم علاء وأحمد شديد واسلام صلاح واسلام أبو سليمه ومصطفى سلطان ومحمد بلح، بجانب غياب محمد جريندو للإيقاف.

ويعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق، على مراجعة المباريات السابقة لطلائع الجيش في الدوري العام، وآخرها مباراة الطلائع والاتحاد بالجولة 11، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

ويسعى الجهاز الفني للمصري لتحديد نقاط القوة والضعف لدى فريق الطلائع للعمل على استغلالها في المباراة المرتقبة بين الفريقين، والتي تجمعهما الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأغلق النادي المصري صفحة مباراة إنبي، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام، للتركيزعلى اللقاء القادم للفريق البورسعيدي والذي يجمع المصري بنظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 12.

ويسعى النادي المصري لحجز مقعد فى المربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري العام، للحفاظ على فرصته فى المشاركات القارية وتحديداً في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية ايقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لحين تحسن نتائج الفريق ببطولتي الدوري العام وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وجاء هذا القرار بعد التعادل الثالث على التوالي للفريق ببطولة الدوري أمام إنبي بعد أن سبق للفريق التعادل في مباراتيه السابقتين بالدوري أمام سيراميكا كليوباترا وايسترن كومباني ، بالإضافة إلى الهزيمة أمام أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.