شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سامي تتوج بميداليتين فى بطولة إسبانيا للريشة الطائرة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت شيماء سامى، لاعبة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لذوي الإعاقة “بارا بادمنتون”، ميداليتين ببطولة إسبانيا الدولية الأولى للريشة الطائرة لذوى الإعاقة، والتى أقيمت خلال الفترة من 27 فبراير واستمرت حتى 6 مارس الجارى.

وتوجت شيماء سامي بفضية الفردي فى تصنيف wh1، كما حصلت على البرونزية في تصنيف الفردي المدموج wh1 + wh2.

وحصدت شيماء سامي أيضًا المركز الخامس في منافسات الزوجي المختلط، وهو ما كررته ياسمينا عيسى والتي حققت نفس المركز على صعيد الفردي أو الزوجي المختلط، فيما لم يحالف التوفيق أحمد مجدى الدكرورى فى الصعود للأدوار النهائية.

ومن المقرر أن تغادر شيماء سامي وياسمينا عيسى مدينة فيتوريا للمشاركة في بطولة إسبانيا الثانية والتي ستقام في مدينة كارتخينا، فيما يعود أحمد الدكروري إلى القاهرة.

من جهته أكد محمد كمال، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، سعادته بالنتائج المحققة فى البطولة وأن اللاعبين سفراء لمصر على الأراضي الإسبانية، موضحًا أن الاتحاد تحمل كافة تكاليف سفر وإقامة اللاعبين في البطولتين الدوليتين.

وتعد البطولتان ضمن خطة إعداد الاتحاد المصري للريشة الطائرة من أجل الصعود بأكبر قدر من اللاعبين لبارالمبياد باريس 2024.

جدير بالذكر أن أحمد الدكروري قد شارك في الألعاب البارالمبية الأخيرة والتي أقيمت بالعاصمة اليابانية طوكيو وحصل على المركز الخامس في الدورة.