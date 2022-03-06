شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يدرس استخدام شيكابالا كورقة رابحة أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك والقائم بأعمال المدير الفنى، خلال مواجهة الجونة، عدم الدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا صانع الألعاب فى التشكيلة الأساسية لمواجهة الفريق الساحلى.

ويفكر أسامة نبيه فى جلوس شيكابالا على مقاعد البدلاء واستخدامه كورقة رابحة فى الشوط الثانى من المباراة يستطيع من خلاله زيادة الفاعلية الهجومية للفارس الأبيض.

وتقام مباراة الزمالك والجونة باستاد القاهرة في الثامنة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل فريق الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل في لقاء واحد، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 20 هدف، فيما استقبلت شباكه 11 هدف، فيما يدخل فريق الجونة المباراة محتلاً المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في مبارايت، وخسر 4، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.