شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستكشف بيراميدز بـ5 مباريات محلية وأفريقية قبل موقعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من محللى الأداء بفريقه ضرورة مشاهدة آخر 5 مباريات محلية وأفريقية لفريق بيراميدز لإعداد تقرير مفصل عن الفريق السماوى قبل ملاقاته الثلاثاء المقبل بالدوري.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى صفحة مباراة المريخ السودانى التى أقيمت مساء أمس السبت باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وحسمها الأهلي بثلاثية مقابل هدفين، ومن المقرر أن يبدأ المارد الأحمر غداً الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته المحلية أمام بيراميدز بعد الفوز على فاركو بالجولة الماضية للدوري برباعية مقابل هدف، لاسيما أن الفريق السماوى يعد منافساً قوياً للأهلى على درع الدوري هذا الموسم.

ويملك الأهلى 25 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز في ثمانية مواجهات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف ويحتل المركز الثانى بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز الذى يملك 26 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 20 هدفا وتلقت شباكه 5.