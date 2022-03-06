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القاهرة - سامية سيد - يستعد الاهلى للسفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز، فى اللقاء المقرر له الثالثة عصر السبت المقبل، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلى ضد صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا عبر قناة بى إن سبورت، باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دورى أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلى فى دوري الأبطال الأفريقى

بعد فوز الأهلي على المريخ بثلاثية مقابل هدفين، استقر صن داونز على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتساوى الآن الأهلي والمريخ في الرصيد بـ4 نقاط، لكن المارد الأحمر متفوق بأفضلية المواجهات المباشرة، أما الهلال فيتذيل المجموعة بنقطة واحدة.

المباريات المتبقية فى مجموعة الاهلى بدوري الابطال

سيطير الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب أفريقيا في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا 2022، وفي نفس الجولة سيواجه الهلال المريخ.

سيعود المارد الأحمر لمواجهة نادي المريخ في القاهرة في الجولة الخامسة، وسيختتم مواجهاته بمباراة صعبة ضد نادي الهلال.