المريخ: التعادل كان عادلًا.. وسنخاطب كاف في حال قررنا نقل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعرب عادل أبو جريشة نائب رئيس المريخ السوداني عن حزنه لهزيمة فريقه أمام الأهلي 2-3 في المباراة المؤجلة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مركدًا أن فريقه لايستحق الخسارة.

وقال أبو جريشة في تصريحاته إذاعية لبرنامج "في الملعب وأنت سايق": "الكرة غالب ومغلوب لكننا لا نستحق الهزيمة أمام الأهلي والعدل كان انتهاء المباراة بنتيجة التعادل".

وشدد: "التحكيم لعب دورًا كبيرًا، جعل اللاعبين يفقدون تركيزهم، أشهر 4 بطاقات للمريخ مقابل واحدة للأهلي، نعرف هذه الأمور جيدًا النتيجة العادلة كانت نقطة لكل فريق، لو انتهت كذلك لفقد الأهلي فرصة الصعود للدور ربع النهائي، وكنا نستحق ركلة جزاء".

وأضاف نائب رئيس المريخ: "نحن لا نتسرع في تغيير الأجهزة الفنية، المدرب قال بعد مباراة صنداونز إنه أخطأ، أي شخص في السودان يعرف أنه أخطأ في التشكيل".

وبسؤاله عن تغيير المدير الفني: "سنجتمع بالمدرب ليوضح ما حدث في مباراة الأهلي، لا نفضل تغيير الجهاز الفني الآن، أمامنا 4 أيام على مواجهة الهلال".

وعن تغيير ملعب المباراة واللعب في السودان: "لو قررنا تغيير ملعب لقاء الأهلي سنخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) غدا".