النني على مقاعد بدلاء آرسنال لمواجهة واتفورد بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي عن تشكيل الفريق لمواجهة واتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد محمد النني المحترف في صفوف آرسنال على مقاعد البدلاء، الذي يسعى لمشاركته الأولى مع الجانرز منذ عودته للفريق بعد المشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

وشارك النني مع آرسنال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي في 7 مباريات، ونجح في صناعة هدفًا مع الجانرز.

ويحتل آرسنال المركز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطة، فيما يأتي واتفورد في المركز برصيد نقطة.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي: