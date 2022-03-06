الكرة في سيوة (3).. الملعب القانوني خارج الخدمة!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

في يونيو 2019، وصل النجيل الصناعي لمركز شباب سيوة القانوني ليتم تجديد الملعب المعتمد للعب المباريات الرسمية مع نهاية الشهر ذاته ولكن بعد إتمام ذلك لم تخض أندية الواحة وبالتحديد نادي واحة سيوة ـ الذي يخوض مبارياته على الملعب ذاته ـ أي مباراة عليه بل حُدد له ملعب الساحة التابع لمحافظة مطروح كملعبًا لاستضافة مبارياته.. فلماذا؟

يلاكورة يُسلط الضوء خلال سلسلة تحمل اسم "الكرة في سيوة"، على الرياضة في منطقة واحة سيوة التابعة إداريًا لمحافظة مرسى مطروح.

رئيس نادي واحة سيوة، يوسف حسين منصور، ظنّ مع إتمام (فرش) النجيل الصناعي بأرضية مركز شباب سيوة القانوني أن مشكلة سفر فريقه للعب بملعب الساحة الخاص بمحافظة مطروح ستنتهي.

ولكن ـ بحسب قوله ـ الملعب الذي تكلفت أعمال تجديده مبلغ 4 ملايين جنيه، لا تعتمده مديرية الرياضة بمحافظة مطروح ليخوض عليه الفريق مبارياته:"حصلنا على 27 ألف جنيه كدعم هذا الموسم وفي كل سفرية نتكلف 10 آلاف ريال كتنقل ووجبات للفريق والإدارين وأعضاء النادي في مباريات كثيرة ينفقون من مالهم الخاص".

ولا يجد رئيس نادي واحة سيوة، من سبب المنع بخصوص عدد دورات المياة في الملعب سببًا مُقنعًا ليخض فريقه كافة مبارياته خارج أرضه:"يوجد 4 دورات مياه ويُقال بأن هذا ليس كافيًا في الوقت الذي نلعب مباريات في ملاعب بها دورتين مياة فقط وملعبنا في سيوة أجهز منهم وهي حقيقة تعملها كل فرق محافظة مطروح".

ويرى يوسف حسين منصور، أن من حق ناديه اللعب على أرضه على سبيل تكافؤ الفرص:"ماذنب جمهور سيوة ليُحرم من تشجيع فريقه هذا حق مشروع لنا حضور جماهيرنا وحقهم الشرعي تشجيع فريقهم".

ويُشكل نادي واحة سيوة ونادي شباب سيوة ومركز شباب سيوة منافذ لعب كرة القدم في الواحة ولكن بخلاف الكرة هناك لعبة ظهرت العام الماضي 2020 لأول مرة بالمدينة التي يسكنها قرابة 34 ألف مواطن في الصحراء الغربية، وهو موضوع الحلقة الرابعة من الكرة في سيوة.

لكرة في سيوة (1).. قمصان فريق "الواحة" باللغة العربية

االكرة في سيوة (2).. أربعة أشقاء في فريق واحد