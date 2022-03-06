10 أرقام عن ديربي مانشستر.. البحث عن إنجاز غائب منذ 22 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تتجه الأنظار إلى ملعب الاتحاد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد حين يستضيف مانشستر سيتي غريمه مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي الذي فاز في 15 من آخر 17 مباراة لعبها في بريميرليج يدخل المباراة متربعا على صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد رابعا بـ47 نقطة بعد الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم بآخر ثماني جولات.

الخليج 365 يستعرض أبرز 10 حقائق عن ديربي مانشستر المرتقب:

- التقى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في 186 مباراة بالديربي، وحقق يونايتد 77 انتصارا مقابل 56 انتصارا لسيتي والتعادل في 53 مناسبة.

- تقابل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي في 49 مباراة بالدوري الإنجليزي، وستكون مباراة اليوم هي الـ50 بينهما في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

- منذ انطلاق بريميرليج في عام 1992 وحتى فبراير 2011، خسر مانشستر يونايتد خمس مرات فقط في ديربيات مانشستر على مستوى الدوري ضد مانشستر سيتي.

- انقلبت الموازين منذ موسم 2011-2012، حيث فاز مانشستر سيتي في 11 مباراة من أصل 21 ديربي في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد، مقابل 7 انتصارات للشياطين الحمر وثلاثة تعادلات.

- سجل واين روني أكبر عدد من الأهداف في ديربي مانشستر، حيث سجل 11 هدفاً في 31 لقاء بقميص مانشستر يونايتد في مسيرته التي امتدت لأكثر من 13 عامًا، بينهم تسعة أهداف في بريميرليج بما في ذلك هدفه الأسطوري من ركلة علوية دفعت الشياطين الحمر للفوز 2-1 في عام 2011.

- حقق مانشستر سيتي أكبر فوز في ديربي مانشستر مرتين، بفوزه 6-1 في موسمي 1925-1926 و2011-2012، والتي دوَّنت أكبر هزيمة ليونايتد على أرضه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يكررها لاحقًا توتنهام هوتسبير في أكتوبر 2020.

- يستهدف مانشستر يونايتد الفوز بأربع مباريات متتالية خارج أرضه في جميع المسابقات ضد مانشستر سيتي لأول مرة منذ أربع مباريات بين نوفمبر 1993 ونوفمبر 2000، بعد فوزه على سيتي في آخر ثلاث مباريات على ملعب الاتحاد، بواقع 2-1 في ديسمبر 2019، 0-1 في يناير 2020، و0-2 في مارس 2021.

- خسر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أربع مباريات على أرضه أمام مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، أكثر مما خسره أمام أي خصم آخر.

- شهدت لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فوز الفريق الضيف أكثر من أي مباراة أخرى في تاريخ المسابقة (21 مرة).

- يعتبر مانشستر يونايتد أكثر فريق واجهه الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي دون أن يسجل (11 مباراة)، ويسعى لكسر عقدته أمام الشياطين الحمر بعد مساهمته في تسعة أهداف في آخر ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي (سجل ستة وصنع ثلاثة).