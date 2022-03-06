ما بين الاعتزال ودوري الدرجة الثالثة.. أين تشكيلة فيريرا التي توجت بالدوري والكأس الآن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

عاد البرتغالي جوسفالدو فيريرا للقيادة الفنية للزمالك مرة أخرى، بعد أن أعلن مرتضى منصور رئيس الأبيض، التعاقد معه خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

ومن المنتظر أن يكون فيريرا مع الزمالك لمدة عام ونصف العام، قابلة للزيادة حال نجح المدير الفني في تطوير الفريق من الناحية الفنية والنتائج، وإعادته لمنصات التتويج من جديد.

واستطاع فيريرا في ولايته الأولى مع الزمالك موسم 2014-2015، التتويج بالدوري المصري الممتاز، وكأس مصر على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

ولم يتبقى في قائمة الزمالك من موسم 2014-2015 التي نجحت في التتويج بالدوري الممتاز وكأس مصر تحت قيادة فيريرا، فقط في 5 لاعبين هم: "حازم إمام، محمد أبو جبل، طارق حامد، أيمن حفني، يوسف أوباما".

ويرصد الخليج 365 أين لاعبي الزمالك الموتجة بالدوري والكأس الآن بعد عودة فيريرا مرة أخرى

الهداف باسم مرسي:

المهاجم الذي نجح في تسجيل 20 هدفًا وصنع 6 في الدوري والكأس وكان هداف الزمالك في موسم 2014-2015، أصبح الآن يلعب في صفوف سيراميكا كيلوباترا

لاعبون اعتزلوا

أحمد عيد عبد الملك وحمادة طلبة

صالح موسى

يلعب في صفوف نادي بلقاس المشارك في دوري الدرجة الثالثة

محمود عبد المنعم كهربا

محترف في صفوف هاتاي سبور التركي معارًا من الأهلي

مصطفى فتحي

رحل إلى صفوف التعاون السعودي

محمود عبد الرحيم جنش

انتقل إلى صفوف سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة

انضموا إلى بيراميدز

أحمد الشناوي، أحمد توفيق، علي جبر، عمر جابر

انضموا إلى المصري

أحمد حمودي، إسلام جمال

انضموا إلى المقاولون

أحمد علي، محمد سالم

أحمد سمير

رحل إلى طلائع الجيش

معروف يوسف

النيجيري يلعب في صفوف البنك الأهلي