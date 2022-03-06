"الأهلي وبيراميدز".. شفرة كسرها "فايلر" بين رقم تاريخي وأخر قياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

في مواجهة صعبة ومرتقبة بين بيراميدز والأهلي يستضيف ستاد السلام في الثامنة من مساء السبت مباراة الصراع على صدارة الدوري الممتاز يوم الثلاثاء والتي تحمل أكثر من معني.

ويواجه موسمياني المدير الفني للأهلي إيهاب جلال مدرب بيراميدز للمرة الأولى مع فريقه الجديد في محاولة المدرب الجنوب أفريقي الرابعة لتحقيق الفوز الأول له على الفريق الأزرق.

ويملك بيراميدز عدة أرقام على الأهلي في مقابل رقم واحد للأهلي وهي:

-بيراميدز باسمه الجديد والقديم "الأسيوطي" هو الفريق الوحيد بين أندية مصر الذي يتعادل مع بطل القرن في المواجهات المباشرة، حيث حقق 4 انتصارات مقابل 4 للأحمر و4 تعادلات في 12 مباريات جمعتهم.

- بيراميدز هو الفريق الأول في التاريخ الذي فاز 4 مباريات متتالية على الأهلي في بطولتين مختلفتين بأربعة مدربين مختلفين (علي ماهر – حسام حسن – رامون دياز – ديسابر) على أربعة ملاعب مختلفة (السلام – بتروسبورت – الدفاع الجوي – برج العرب) .

- انتصارات بيراميدز الأربعة المتتالية لبيراميدز على الأهلي جاءت في وجود 3 ملاك مختلفين بثلاثي جنسيات مختلفة وهم: محمود الأسيوطي ( مصري - نمساوي) ، تركي آل الشيخ (سعودي) ،سالم الشامسي (إماراتي) .

- الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني الأسبق لبيراميدز، هو المدرب الوحيد الذي خسر من الأهلي بمسماه الجديد فيما فشل الثنائي تاكيس جونياس والأرجنتيني رودولفو أروابارينا في تحقيق الفوز على الأهلي.

انتصارات بيراميدز جاءت جميعها بفارق هدف واحد حيث تكررت نتيجة 1-0 ثلاث مرات فيما حسمت نتيجة 2-1 الكلاسيكو مرتين ولكن تبقى أكبر نتيجة هي 5-0 حققها الأهلي موسم 2014-2015 وتحديداً 14 أبريل 2015 بنتيجة 5-0 .

- يتصدر وليد سليمان ومؤمن زكريا وإيريك تراوري قائمة الأكثر تسجيلاً في مباراة الفريقين برصيد هدفين وهو نفس رصيد عبد الله السعيد الوحيد الذي سجل بقميص الفريقين في مباراتهما .

- لعب الأهلي أمام بيراميدز بـ 5 مدرين وهم ( الأسباني خوان كارلوس جاريدو، حسام البدري ، الأوروجوائي مارتن لاسارتي ، السوسري رينيه فايلر والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني) ولم يتذوق جاريدو طعم الخسارة حيث فاز بمباراة وتعادل مباراة وفاز البدري مباراتان وخسر واحدة فيما خسر لاسارتي جميع مبارياته وعددهم ثلاثة أمام النادي بمسماه الجديد.

- يبقى السوبسري رينيه فايلر هو المدرب الوحيد الذي حقق انتصاراً على بيراميدز بمسماه الجديد في المباراة الوحيدة التي قادها .