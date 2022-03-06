بسبب غزارة الأمطار.. تأجيل مباراة لملبورن سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قررت رابطة دوري المحترفين الأسترالي لكرة القدم، تأجيل المباراة بين فريقي ولنغتون فينكس وملبورن سيتي، والتي كانت مقررة اليوم الأحد، إلى موعد لاحق بسبب غزارة الأمطار في ولاية نيو ساوث ويلز.



وتسبت الأمطار الغزيرة في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز أخيراً في الكثير من الفوضى في الولايتين الجنوبيتين.

وقال ولنغتون فينكس في بيان: "أعتبر ملعب ليتشهارت البيضاوي غير صالح للعب بعد هطول أمطار غزيرة قبل وقت قصير من موعد انطلاق المباراة.. وغمرت مياه الأمطار أرض الملعب تماماً".

وفي الأسبوع الماضي أيضاً وبسبب سوء الأحوال الجوية في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز تأجلت أكثر من مباراة في الدوري الأسترالي للرجال والسيدات.