شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يتعرف على لاعبى الزمالك من تقرير أسامة نبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز أسامة نبيه، مدرب عام فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تقريرًا مفصلاً عن لاعبى الفريق من أجل تسليمه للبرتغالى جوسفالدو فيريرا فور وصوله القاهرة من أجل استلام مهمة قياجة الفارس الأبيض خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون.

ويعد أسامة نبيه تقريرًا عن كافة لاعبى الزمالك المتواجدين بالفريق حاليًا أو الإعارات حتى يطلع المدرب الجديد على كافة التفاصيل قبل أن يتسلم المهمة بشكل رسمى.

ومن المقرر أن يصل فيريرا صباح الاثنين، على أن يتوجه إلى مقر إقامته، ويعقد جلسة مع مسئولى الزمالك قبل التوجه إلى ستاد القاهرة الدولى من أجل حضور مباراة الفريق أمام الجونة، المقرر لها فى الثامنة مساءً بالجولة 12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يتولى أسامة نبيه مدرب عام فريق الزمالك، مهمة القيادة الفنية خلال مواجهة الجونة، لحين تولى فيريرا المهمة بشكل رسمى ويبدأ العمل مع الفريق.

ويعاون فيريرا فى الزمالك 3 أجانب، مدرب ومحلل أداء ومدرب لياقة بدني، كما سيستمر الجهاز المعاون المكون من أسامة نبية المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.