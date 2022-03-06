شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية لشباب الجودو الأربعاء المقبل بمشاركة 400 لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق محمد، إجراءات إقامة منافسات بطولة الجمهورية للشباب تحت 20 عاما، المقرر أن تقام يومى 9 و10 مارس الجارى، على صالة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

وتشهد البطولة مشاركة 400 لاعب ولاعبة، من جميع المحافظات، وهو ما يعزز قوة المنافسة من أجل احتلال المراكز الأولى، وكان اتحاد الجودو قد نظم مؤخرا بطولة الجمهورية للدرجة الأولى على الصالة المغطاة بنادي طلائع الجيش، وبطولة الجمهورية مواليد 2010 و2011، بمشاركة 1400 لاعب ولاعبة باستاد القاهرة .

وتشهد البطولات المحلية للجودو حاليا حالة من الزخم الشديد من جانب اللاعبين، من أجل الظهور بمستوى مميز، يؤهلهم للانضمام لمعسكرات المنتخبات. وعلى جانب آخر، يستعد منتخب الجودو بقيادة المدير الفني الروسي إلكسندر ميخائلين، للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، المقرر إقامتها شهر مايو المقبل في الجزائر.

وقرر مجلس إدارة اتحاد اللعبة برئاسة مرزوق محمد، تنظيم معسكرات داخلية وخارجية للمنتخب استعدادا للمشاركة في البطولة القارية. وانطلق معسكر المنتخب الوطني في المركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين استعدادا للمشاركة في البطولات المقبلة. ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب الجودو في المركز الأولمبي بالمعادي حتى المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، مايو المقبل بالجزائر.

ويسعى اتحاد الجودو حاليا إلى تكوين قاعدة كبيرة من اللاعبين صغار السن، من أجل إثقال خبراتهم وإمكانياتهم وتجهيزهم للانضمام للمنتخبات.