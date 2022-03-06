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تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية بدوري الأبطال بعد الفوز على المريخ

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القاهرة - سامية سيد - فاز الأهلى على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، باستاد الأهلي و السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم، لاعب المريخ، بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا 

ماميلودى صن داونز – 12 مارس

المريح السودانى – 18 مارس

الهلال السودانى – 2 أبريل

ترتيب مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا 

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 4 نقاط

الأهلي – 4 نقاط 

الهلال – نقطة واحدة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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