شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية بدوري الأبطال بعد الفوز على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الأهلى على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، باستاد الأهلي و السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم، لاعب المريخ، بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

ماميلودى صن داونز – 12 مارس

المريح السودانى – 18 مارس

الهلال السودانى – 2 أبريل

ترتيب مجموعة الاهلى فى دوري أبطال أفريقيا

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 4 نقاط

الأهلي – 4 نقاط

الهلال – نقطة واحدة