تعرف على سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائى دوري الأبطال بعد ثلاثية المريخ

القاهرة - سامية سيد - فاز الأهلى على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت باستاد الأهلي والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم، لاعب المريخ، بالخطأ فى مرماه، فيما سجل أهداف المريخ توني أدجوماري والسماني الصاوي.

ويلعب الأهلي أمام صن داونز بجنوب أفريقيا فى الجولة الرابعة، ثم يواجه المريخ مجددًا فى القاهرة بالجولة الخامسة، ويختتم الأهلي مشواره باستضافة الهلال السوداني فى القاهرة بالجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

3 مباريات تنتظر الأهلى فى دور المجموعات بدوري الأبطال

الحل الأمثل للأهلي هو الفوز بجميع مبارياته القادمة، فحينها سيضمن التأهل من المركز الأول فى حال سقوط صن داونز أمام أحد الشقيقين السودانيين، أو حتى بفارق الأهداف.

خسارة الأهلي فى مباراة أو أكثر لن تنهى أمله فى التأهل، لكنه حينها سيحتاج تعثر المريخ على وجه التحديد حيث يتساوى معه فى النقاط حتى الآن.

يمكن القول إن المارد الأحمر يحتاج للوصول للنقطة العاشرة للتأهل عن مجموعته بدوري أبطال أفريقيا دون الدخول فى حساباتٍ معقدة، قد تطوله فى حال حدث أى سيناريو آخر.