شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية بالجملة بعد الفوز الـ200 فى تاريخ الأهلى أفريقيًا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادي الأهلي مساء أمس، السبت، بفوزه على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 فى المباراة التي جمعتهما باستاد الأهلي وي السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والذى وصل بالمارد الأحمر إلى الفوز رقم 200 في كل البطولات الأفريقية.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

وكان الأهلي قد توقف رصيده عند 199 فوز فى البطولات الأفريقية بعد الفوز العريض على الحرس الوطني بطل النيجر فى إياب دور الـ32 من النسخة الجارية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبعدها تعادل فى مباراتين أمام الرجاء المغربي 1-1 في السوبر الأفريقي قبل حسم اللقب بركلات الترجيح، ثم تعادل سلبي مع الهلال السوداني في الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري الأبطال، وبعدها الخسارة من صنداونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة للمجموعة.

ووصل الأهلي إلى الانتصار رقم 200 بفوزه أمس على المريخ، وحقق معه العديد من الأرقام القياسية في طريقه لتحقيق الفوز رقم 200 منها الأكثر مشاركة في البطولات الأفريقية والأكثر تحقيقًا للانتصارات والأكثر تسجيلا للأهداف والأكثر تتويجًا بالألقاب.

وخاض الأهلي 386 مباراة في كل البطولات الأفريقية حقق خلالها 200 انتصار وتعادل في 102 مباراة وخسر 85 آخرين.

وسجل الأهلي 598 هدفًا واستقبل 291 في تاريخ مشاركاته بكل البطولات الأفريقية والتي توج خلالها بـ23 بطولة آخرها السوبر الأفريقي في ديسمبر الماضي على حساب الرجاء البيضاوي، وجاءت بواقع 10 بطولات دوري أبطال أفريقيا و8 بطولات سوبر و4 بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس وبطولة وحيدة في الكونفدرالية.