شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عقبات أمام الزمالك فى ملف ضم رمضان صبحي من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد رمضان صبحى، نجم بيراميدز والمنتخب الوطنى، على رأس المطلوبين داخل نادى الزمالك لتدعيم خط الهجوم الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو توقيت انتهاء عقوبة إيقاف القيد المفروضة على الزمالك فى الوقت الحالي، والتى حالت دون إبرام الزمالك أى تعاقدات خلال الموسم الجارى.

وأكد مصر داخل نادى بيراميدز أن التفريط فى رمضان صبحى لنادى مصر يعد أمراً مستبعداً لعدة أسباب، أبرزها أن بيراميدز لا يرغب فى التعاقد مع أى لاعب فى الزمالك حالياً، ومن ثم فلن تتم أى صفقات تبادلية بين الناديين، والسبب الثانى هو المبلغ الذى حددته إدارة بيراميدز لبيع رمضان صبحي، والذى لن يقل عن 60 مليون جنيه مصري، فضلاً أن راتب رمضان صبحى كبير، وبالتالى فلن يكون سهلاً على أى نادٍ مصرى تحمله.

من ناحية أخرى، عبر رمضان صبحى عن سعادته البالغة بالفوز الذى حققه بيراميدز على حساب الصفاقسى التونسى بهدف دون مقابل فى كأس الكونفدرالية، مشددا على أن الانتصار كان مهما للغاية كونه منح الفريق 3 نقاط غالية وابتعد بالصدارة برصيد 9 نقاط، وشدد صبحى على أن الفريق كان الأفضل فى كل شيء وسيطر على مجريات اللعب طوال اللقاء وأضاع العديد من الفرص التى كانت كفيلة بتحقيق فوز كبير على حساب الفريق التونسى المحترم صاحب الخبرات الكبيرة فى البطولات القارية.

وأشار نجم بيراميدز إلى أن إيهاب جلال المدير الفنى طالب اللاعبين بالهدوء والتركيز وعدم التسرع والهدف سيأتي، وهو ما تحقق وحصد الفريق 3 نقاط غالية فى مشوار دور المجموعات.