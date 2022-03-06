شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية تواصل توعيتها للرياضيين تجنبا للوقوع فى محظور المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصرى"، على مدار الأيام الماضية، العديد من اللاعبين واللاعبات من مختلف الاتحادات الرياضية، ضمن خطة المنظمة المصرية لتوعية الرياضيين المدرجين فى سجلات اللاعبين الخاضعين لفحوصات الكشف عن المنشطات، وهو ما يعرف اختصارًا بـ "RTP".

وأوضحت الدكتورة هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المنظمة استقبلت العديد من الرياضيين الخاضعين لبرنامج "Whereabouts" "أين أنا"، لتدريبهم على كيفية التعامل مع نظام "ADAMS"، والذي يشمل تعريف اللاعبين بكيفية إدارة الحساب الشخصي الخاص بكل لاعب والتعامل مع هذا النظام وإدخال أي بيانات أومعلومات تخص اللاعب، لاسيما أماكن تدريباتهم ومبارياتهم وأماكن إقامتهم ومواعيد السفر إن وجد وكيفية تعديل كل تلك البيانات.

وأضافت، "يختص هذا البرنامج بمتابعة اللاعب لكي يتمكن مراقبو مكافحة المنشطات التابعين للمنظمة المصرية من أخذ العينات في أي وقت وأي مكان، لذلك ينبغي على كل لاعب ضرورة المعرفة التامة بكيفية التعامل واستخدام البرنامج، تجنبا للوقوع في المحظور كما حدث من قبل مع عدد من اللاعبين".

وأكدت أن هناك تجاوبًا كبيرًا من اللاعبين المشاركين وكذلك الاتحادات الرياضية المختلفة، من أجل معرفة كل ما يختص ببرامج الكشف عن المنشطات.

جدير بالذكر أنه يتعين على اللاعبين المدرجين في سجلات "RTP" تقديم معلومات دقيقة ومحدثة عن مكان التواجد للتأكد من إمكانية الفحص في أي وقت وفي أي مكان دون إخطار مسبق.