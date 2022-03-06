موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى الممتاز، بالمواجهة التي تقام باستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الزمالك و لجونة

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة في الثامنة من مساء غد الإثنين، في اللقاء الذى يقوده أسامة نبيه ، قبل تولى فيريرا المهمة رسميا مع الفريق الأبيض.

موقف الزمالك والجونة في جدول الدورى

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة ، فاز في 7 مباريات، وتعادل في واحدة ،مقابل هزيمتان تلقاها في المباريات ، دخلت شباكه 20 هدف، ونجح لاعبيه في تسجيل 11 في مرمى الفرق المنافسة .

ويخوض فريق الزمالك تدريبه الأخير على أن يعلن بعدها أسامة نبيه قائمة اللاعبين التى ستدخل معسكر مغلق استعدادًا لخوض اللقاء الذى سيكون تحت أنظار فيريرا.

تقرر وصول البرتغالى فيريرا إلى القاهرة، فى السادسة صباح غداً الأثنين، تمهيدًا لتولى مهمة قيادة الفريق على أن يتوجه إلى مقر إقامته، ويعقد جلسة مع مسئولى الزمالك قبل التوجه إلى ستاد القاهرة الدولى من أجل حضور مباراة الفريق أمام الجونة، المقرر لها فى التاسعة مساءً بالجولة 12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.