شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نادية عبد الحميد مدربة الملاكمة: كان حلمى أكون طبيبة بيطيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى نادية عبد الحميد مدربة الملاكمة.

الطبخ.

الأكل الصينى.

يحيى الفخرانى.