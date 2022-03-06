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برة الملعب.. نادية عبد الحميد مدربة الملاكمة: كان حلمى أكون طبيبة بيطيرية

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القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى  نادية عبد الحميد مدربة الملاكمة.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

 

الطبخ.

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

 

الأكل الصينى.

 

من نجمك المفضل؟

 

يحيى الفخرانى.

 

من مطربك المفضل؟

 

محمد منير.

 

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لو لم تكوني لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

 

طبيبة بيطيرية.

 

لما تتعاكسى فى الشارع.. ايه بيكون رد فعلك؟

 

لو الموضوع  زاد عن حده هستخدم العنف وأدافع عن نفسى.

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

 

فاتن حمامة.

 

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

 

الكاجوال طبعا. 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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