شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف موقفه من مشاركة أحمد الشيخ فى بطولة "بلاي ستيشن" بعد إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن لم يمنح أحمد الشيخ إذناً بالمشاركة فى إحدى بطولات "البلاي ستيشن"، وذلك بعد تداول صور للاعب المصرى خلال مشاركته فى إحدى البطولات عبر مواقع السوشيال ميديا.

وقال عمار فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، تم إيقاف أحمد الشيخ وإحالته للتحقيق قبل تداول تلك الصور، وسيتم التحقيق معه فى جلسة خلال الأسبوع الجارى، موضحا أن اللاعب لم يستأذن النادى فى لعب بطولة "بلاي ستيشن".



احمد الشيخ

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى إحالة أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق البورسعيدي للتحقيق بسبب عدم الالتزام، بعد تقرير من كريم ذكرى مدير الكرة، لتغيب اللاعب عن التدريبات دون إذن من الجهاز الفني، خاصة أن الشيخ منذ انضمامه إلى المصرى لم يقدم المردود المنتظر للجماهير.

وكشف مصدر بالنادي المصري، أن قيمة عقد الشيخ تصل إلى 6 ملايين جنيه، حصل اللاعب منها على 3 ملايين، بينما لم يشارك أحمد الشيخ سوى في 6 مباريات مع المصري منذ بداية الموسم سجل خلالهم هدفاً وصنع هدفين فقط.

وقرر معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، استبعاد 7 لاعبين من معسكر الفريق المقام بالإسكندرية استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل، وجاء أبرزالمستبعد كالتالي: أحمد شديد قناوي ، إسلام صلاح، إسلام أبو سليمة، مصطفي سلطان، محمد بلح، لأسباب فنية.