شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستكشف الأهلى من المريخ السودانى قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من أفراد جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن لاعبى الأهلى خلال مواجهة المريخ السودانى التى جمعتهما أمس السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 2.

ويرغب إيهاب جلال فى استكشاف جميع عناصر الأهلى وحالتهم البدنية والفنية قبل المباراة التى ستجمعهما يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلى والسلام، من الجولة الثامنة المؤجلة من مسابقة الدورى.

ويسعى المدير الفنى لبيراميدز لتحديد كافة عناصر الخطورة وكذلك الثغرات التى من الممكن استغلالها فى صفوف الأهلى قبل اللقاء الذى سيجمعهما، خاصة وإن كل فريق يبحث عن الفوز لضمان تصدره لجدول المسابقة.

وعلّق مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الأنباء التى ترددت حول إمكانية تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز، وأكد مسئولو الرابطة أنه لا توجد نية لتأجيل المباراة.

وكشف مسئولو رابطة الأندية أن مباراة الأهلي وبيراميدز ستقام في موعدها خاصة بعد تحديد يوم 12 مارس الجارى، موعداً للقاء الأهلي مع صن داونز بجنوب أفريقيا في دوري أبطال أفريقيا وبالتالي لا توجد أزمة أمام الأهلي في خوض لقاء بيراميدز يوم 8 مارس.

وتأجلت مباراة الأهلى وبيراميدز من الجولة الثامنة بمسابقة الدورى وكان موعدها الأول يوم 30 ديسمبر الماضى، بسبب معسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم افريقيا بالكاميرون.