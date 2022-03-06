شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء الإسماعيلى يواصلون تدريباتهم الجماعية استعداداً لمباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الإسماعيلي المستبعدون من مواجهة فاركو تدريبات ظهر اليوم على ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية تحت قيادة الجهاز الفنى المعاون. ويستضيف الدراويش منافسه فاركو على ملعبه غدًا، الاثنين، فى الجولة الـ 12 من عمر منافسات الدوري المحلي.

المران قاده كل من عطية السيد المدرب العام وأحمد سمير فرج المدرب المساعد وسيد توفيق مدرب حراس المرمى.

تخلل المران تدريبات فنية وخططية منها كيفية بناء الفريق من الخلف للأمام بجانب كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات بعيدة المدى.

وعلى هامش المران، خاض محمد الشامي جناح ومهاجم الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.