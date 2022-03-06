شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طارق يعود لتدريبات سلة الأهلى بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت الفحوصات الطبية التى خصع لها عمر طارق لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى عن تشخيص إصابته بتجمع دموى فى الركبة، على أن يخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف طبيب الفريق.

عمر طارق تعرض لإصابة خلال مشاركته مع المنتخب فى بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتى أقيمت بالسنغال، وجاءت الإصابة خلال مباراة المنتخب مع السنغال فى الجولة الأولى من التصفيات.

وتم تشخيص الحالة مبدئياً بقطع فى الغضروف الخارجى للركبة، ولكن بعد الفحوصات والأشعة التى خضع لها اللاعب تأكد إصابته بتجمع دموى فى الركبة نتبيجة نزيف، ويحتاج إلى التأهيل لمدة أسبوعين، على أن يعود بعد ذلك للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريق السلة الأحمر.

من ناحية أخرى، يعود مروان سرحان لاعب فريق سلة الاهلى الى تدريبات الفريق، خلال الأسبوعين المقبلين بعد معاناته من كسر فى إصبع اليد.

واقتربت مصر بشدة من استضافة المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة، والتى تقام يوليو المقبل، وطلبت مصر من الاتحاد الأفريقي لكرة السلة استضافة المرحلة الثانية من الدور الأول من البطولة، وهو ما تمت الموافقة عليه شفهيا، ويتبقى وصول الموافقة الكتابية رسميا.

وتشارك مصر في التصفيات المؤهلة لكاس العالم ، بالمجموعة الرابعة من البطولة ، بجانب السنغال و الكونغو الديمقراطية ، بالإضافة إلى كينيا .