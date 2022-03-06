شكرا لقرائتكم خبر عن 12 هدفا × 10 مباريات.. أبو جبل والشناوى يتعادلان فى الأرقام قبل لقاء السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، فى سباق الأرقام خلال مشاركتهما مع القطبين الموسم الجارى، وذلك قبل الالتحاق بالمنتخب الوطني خلال المعسكر المقرر إقامته فى مارس الجارى، استعداداً لمباراتي السنغال فى الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022.

وشارك محمد أبو جبل مع الزمالك فى 10 مباريات خلال الموسم الجارى، استقبلت شباكه خلالها 12 هدفاً، جاءت بواقع 7 فى الدوري العام و5 فى دوري أبطال أفريقيا، بينما حافظ جابسكي على نظافة شباكه فى 6 مباريات.

أما محمد الشناوي فشارك مع الأهلي الموسم الجاري فى 10 مباريات أيضاً استقبل خلالها 12 هدفاً، بواقع هدف فى كأس السوبر الأفريقي، و8 فى الدوري العام، و3 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، بينما حافظ الشناوي على نظافة شباكه في مباراتين فقط خلال الموسم الجاري.

وتراجع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادى الأهلى، عن قراره برفض التعاقد مع حارس مرمى للمارد الأحمر، ورحب بالتعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هذا المركز المهم.

وكان موسيماني قد رفض فكرة ضم حارس مرمى جديد في فترة الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية، وطالب إدارة ناديه بصرف النظر عن التعاقد مع حارس جديد في ظل وجود الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، بخلاف الحارس الصاعد حمزة علاء، مبرراً ذلك بأن فريقه يمتلك 3 حراس من أفضل حراس المرمى فى مصر، حيث إن الشناوي أفضل حارس فى أفريقيا حاليا وعلى لطفي وشوبير من الحراس المميزين ولكن ينقصهما المشاركة في المباريات لإظهار قدراتهما الحقيقية.