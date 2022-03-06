شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق نهائيات محترفى اليد.. الزمالك رصيده نقطتين والأهلى نقطة ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إمتلاك نادى الزمالك نقطتين رصيد اعتبارى قبل خوض منافسات المرحلة النهائية لدورى المحترفين التى تنطلق 9 مارس الجارى، فيما يمتلك الأهلى نقطة ونصف.

يعقد اتحاد كرة اليد اجتماعا فنيا للأندية الأربعة التى تتنافس على لقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2021 / 2022 ،اليوم الأثنين بمقر الإتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.

الأندية المشاركة فى المرحلة النهائية هى كلا من، الزمالك والأهلى وطلائع الجيش وسبورتنج ،وتستضيف صالة حسن مصطفى الدورتين المجتمعتين للنهائيات بالكامل، حيث تقام الدورة الأولى أيام 9 ، 10 ، 11 مارس الجارى، على أن تقام الدورة المجمعة الثانية أيام ، 29 ، 30 ، 31 مارس الجارى أيضا.

تستضيف نفس الصالة قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 31 مارس المقبل بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساء، حيث تنقل المباريات مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.

تدخل الأندية الأربعة المرحلة النهائية برصيد من بالترتيب كالتالى :

نادى الزمالك الأول برصيد نقطتين والأهلى الثانى برصيد نقطة ونصف ونادى سبورتنج الثالث برصيد نقطة و نادى طلائع الجيش نصف نقطة.