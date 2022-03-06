شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أول ظهور لـ فيريرا مع الزمالك فى الولاية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة جديدة يدخلها فريق الزمالك أمام الوداد المغربى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى مساء الجمعة المقبل.

وتشهد المباراة الظهور الأول لفيريرا المدير الفني الجديد فى ولايته الثانية مع الفريق الأبيض، حيث مقررا وصوله إلى القاهرة فى السادسة صباح غد، الاثنين، لتكون مواجهة الوداد المغربى هى أول ظهور له فى القيادة الفنية للفريق، بعد عودته مرة أخرى للقلعة البيضاء.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى دور مجموعات دورى الأبطال برصيد نقطتين حصدهما من 3 مباريات، فيما يحتل بترو أتلتيكو الصدارة برصيد 7 نقاط، ويأتى الوداد المغربى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط.

ويعاون فيريرا فى الزمالك 3 أجانب، مدرب ومحلل أداء ومدرب لياقة بدني، كما سيستمر الجهاز المعاون المكون من أسامة نبية المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

وياتى تولى فيريرا خلفا لباتريس كارتيرون الذى تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق، وآخرها الخسارة من الوداد المغربى في الدار البيضاء بدورى أبطال أفريقيا وتأزم موقف الفريق فى مجموعته بعدما أصبح يمتلك نقطتين فقط من 3 مباريات خاضها أمام بتروأتلتيكو وساجرادا الأنجولى والوداد المغربي.