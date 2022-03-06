شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يواصل الغياب عن الأهلي أمام بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أيمن أشرف لاعب الأهلي الغياب عن الفريق في مباراة بيراميدز بعد غداً ، الثلاثاء، في بطولة الدوري الممتاز للإصابة.

ويخوض ايمن أشرف حالياً برنامجاً تأهيلياً واقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية لكنه مازال غير جاهز للمشاركة في مباراة بيراميدز.

يواجه أيمن أشرف لاعب الأهلى شبح الغياب عن الفريق المباريات المقبلة للمارد الأحمر محلياً وأفريقياً بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة الأخيرة التى تعرض لها مؤخراً في الركبة.

ومن المقرر أن يخضع أيمن أشرف لفحص طبي قبل سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء المقبل لمواجهة صن داونز يوم 12 مارس الجاري بدورى أبطال أفريقيا.

و استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء المقبل عقب مباراة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز ، حيث تسافر البعثة الحمراء إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة من أجل خوض مباراة صن داونز السبت المقبل في بطولة أفريقيا.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز الصعب أمس على المريخ السوداني 3/2 في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز ثم يسافر المارد الأحمر بعدها إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدري الأبطال.