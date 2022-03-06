شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش للاعبى المنتخب: 15 يوما تفصلنا عن المعسكر.. لا تتساهلوا أو تخطئوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة جديدة للاعبى الفراعنة قبل مباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم، وقال كيروش عبر تويتر، "العد التنازلى لكأس العالم بدأ.. 15 يوما قبل انطلاق معسكر الاستعداد للسنغال".

وأضاف كيروش فى رسالته للاعبين، "بالسلوك الصحيح الذى أظهرناه فقط من قبل يمكننا النجاح وتحقيق الحلم المصرى، والوصول لتوقعاتنا وأهدافنا".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر، "يجب أن نكون متواضعين وفى قمة التركيز وملتزمين بالعمل الجاد فى كل لحظة من حياتنا، تلك هي الطريقة التي ستقودنا إلى قطر".

واختتم كيروش حديثه للاعبي المنتخب، "أتمنى لكم جميعا الأفضل، ولكن لا تتساهلوا ولا تخطئوا واستغلوا هذا الوقت للتحضير، جاهزون؟".



كيروش

ويفاضل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بين ملعب الدفاع الجوي وبتروسبورت لاستضافة تدريبات المنتخب في المعسكر المقبل استعدادا لمباراتي السنغال فى تصفيات كأس العالم، حيث يخوض الفراعنة مرانا وحيدا باستاد القاهرة خوفا على ارضيته من الإرهاق.

وطلب كيروش من مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الاجتماع الأخير بين الطرفين، عدم إقامة مباراتين في يومين متتاليين على ستاد القاهرة الدولى للحفاظ على أرضيته قبل مواجهة السنغال يوم 25 مارس الجارى.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إنه بناء على طلب كيروش ستكون مباراة الزمالك والوداد المغربي يوم 12 مارس الجارى بدوري أبطال أفريقيا، هي آخر مواجهة تقام على ملعب ستاد القاهرة ولن تقام عليه مباريات أخرى لحين لقاء مصر والسنغال.

وتابع المصدر، أن أخر مباراة محلية على ستاد القاهرة ستجمع الزمالك والجونة يوم الإثنين المقبل في الجولة 12 للدوري الممتاز.