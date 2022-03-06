شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يحفز لاعبيه بمكافأة 10 آلاف جنيه حال الفوز على فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى مكافأة 10 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق حال الفوز بمباراة فاركو، المقرر لها الخامسة والنصف مساء غد الاثنين باستاد الإسماعيلية، فى الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ويخوض الدراويش مرانه الأخير اليوم على ملعبه ثم يعلن حمد إبراهيم قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قرر إيقاف مستحقات لاعبيه فى الوقت الحإلى لحين تحسن النتائج فى المسابقة المحلية، كما قرر مضاعفة مكافآت فوز اللاعبين والجهاز ألفنى والطبى والإدارى للفريق الأول بالنادى وصرفها بشكل مجمع بنهاية مباريات الدور الأول لمنافسات مسابقة الدورى الممتاز بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه لكل مباراة، وذلك فى حالة حصد ألفريق المركز الثانى عشر على أقل تقدير، وفى حال احتلال الفريق مركز أدنى من ذلك سيتم إلغاء كافة المكافآت المذكورة مع خصم نسبة 25 ٪ من عقود اللاعبين والجهاز ألفنى والطبى والإدارى للفريق الأول

كما اتفق مجلس الإدارة بالإجماع على تحمل قيمة 500 تذكرة فى مباراة الفريق أمام فاركو والمقرر إقامتها الاثنين فى إطار الجولة الثانية عشرة من عمر منافسات مسابقة الدورى الممتاز وذلك لضمان أكبر حضور جماهيري

ويتطلع الإسماعيلى لحصد النقاط الثلاث أمام فاركو للهروب من شبح الهبوط الذى يلاحقه منذ إنطلاق مباريات هذا الموسم ، وفقد فريق الإسماعيلى 29 نقطة فى أول 11 جولة بمسابقة الدورى العام بالموسم الحإلى حيث لم يحصد الدرايش سوى أربعة نقاط فقط احتل بهما المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز ، وسجل الدرأويش خمسة أهداف فقط ليس من بينها أهداف على ملعبه وتلقت شباكه 16 هدف وهى أسوأ بداية للاسماعيلى فى تاريخ مشاركاته بالدوري، ويعد ألفريق الاصفر هو ألفريق الوحيد الذى لم يحقق ألفوز حتى الآن فى المسابقة.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد قام بإيقاف مستحقات لاعبيه فى الوقت الحإلى لحين تحسن النتائج فى المسابقة المحلية كما قرر

مضاعفة مكافآت فوز اللاعبين والجهاز ألفنى والطبى والإدارى للفريق الأول بالنادى وصرفها بشكل مجمع بنهاية مباريات الدور الأول لمنافسات مسابقة الدورى الممتاز بواقع مبلغ 10 آلاف جنيها لكل مباراة، وذلك فى حالة حصد ألفريق المركز الثانى عشر على أقل تقدير ، وفى حالة إحتلال ألفريق مركز أدنى من ذلك سيتم إلغاء كافة المكافآت المذكورة مع خصم نسبة 25 ٪ من عقود اللاعبين والجهاز ألفنى والطبى والإدارى للفريق الأول

كما اتفق مجلس الإدارة بالإجماع على تحمل قيمة 500 تذكرة فى مباراة ألفريق أمام فاركو والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل فى إطار الجولة الثانية عشر من عمر منافسات مسابقة الدورى الممتاز وذلك لضمان أكبر حضور جماهيري