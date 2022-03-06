شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات وطاهر محمد طاهر أحدث "ألغاز" الأهلي مع موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوّل ثنائي الأهلي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر إلى لغز كبير لدى جماهير القلعة الحمراء، بسبب تراجع مستوى الثنائى خلال الفترة الماضية بشكل اضح، ورغم مشاركة الشحات وطاهر مع الأهلي الفترة الماضية بشكل مُنتظم، سواء فى التشكيل الأساسي أو ضمن كتيبة البدلاء، إلا أنهما يقدمان عروضاً متواضعة.

فى مباريات الأهلي الأخيرة، اعتاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إجراء تغيير ثابت بنزول الشحات وطاهر محمد طاهر لكن هذا التغيير فى الغالب لا يؤتى بثماره، خاصة فى المباريات الكبرى طوال الفترة الماضية.

ورغم أن الشحات سجل هدفاً ضمن الأهداف الأربعة التى فاز بها الأهلي على فاركو الثلاثاء الماضي فى الدوري، إلا أنه لم يكن مؤثراً فى مباراة المريخ السوداني أمس، السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.

كما أن الشحات ومعه طاهر اختفيا _ من ناحية التأثير داخل الملعب_ فى مباريات الفريق الأفريقية الأخيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي التى خسرها الأهلي بهدف نظيف بالقاهرة السبت قبل الماضي وكذلك أمام الهلال بالسودان قبل أسبوعين في الجولة الثانية لدور المجموعات الأفريقي.