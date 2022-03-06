شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. فيريرا ينتقد لاعبى الزمالك بأول تدريب: "مبتعرفوش تلعبوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، الذى عاد ليتولى قيادة الفريق فى الولاية الثانية خلفًا للفرنسى باتريس كاريترون، صاحب شخصية واضحة وبصمة علي لاعبي الفريق من أول تدريب خاضه، بعدما تولي المهمة فى موسم 2015.

فيريرا صاحب ثنائية الدوري وكأس مصر كان يرى أن لاعبى الزمالك يحتاجون لشخصية قوية للسيطرة عليهم لأن الفريق يمتلك العديد من النجوم، ولعل أبرز كواليس أول لقاء لفيريرا مع لاعبي الزمالك قال البرتغالي للاعبين، "الأول أنتم مش بتعرفوا تلعبوا كرة القدم"، فى إشارة إلى عدم رضاه عن أداء الفريق فى أول تدريب.

ويُعتبر البرتغالى جوزوالدو فيريرا، أحد أبرز المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة القلعة البيضاء، واستطاعوا أن ينالوا قدرًا كبيرًا من الحب داخل قلوب الجماهير البيضاء، لا سيما بعدما توج مع الأبيض ببطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر فى موسم 2014-2015، والذى أطلقت عليه الجماهير موسم "الثنائية" ليحقق إنجازًا للزمالك لم يتحقق من 40 عاما وقتها، بالإضافة إلى وصوله لنصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية.

امتاز فيريرا بقدرته الكبيرة فى احتواء اللاعبين ومعرفة قدراتهم وتوظيفها جيدًا، وهو الأمر الذى جعله مميزًا ومحبوبًا من قبل جميع لاعبى الزمالك الذين تواجدوا معه خلال فترة قيادته للقلعة البيضاء، ولكن بداية فيريرا مع اللاعبين كانت غريبة ربما لهذا كان واحدًا من المدربين المميزين من بين الكثير من الأجانب الذين تعاقبوا على تدريب الأبيض فى السنوات الماضية.