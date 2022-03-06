شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائي.. تحديد ملعب مباراة العودة بين الأهلي والمريخ فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى المريخ السوداني على ملعب مباراة العودة أمام الأهلي فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 18 مارس الجارى، ورفض الكاف لعب المريخ مبارياته على ملعبه ليختار المريخ ملعب الأهلي للعب مبارياته فى المجموعة، قبل أن تخرج أنباء عن رغبة النادي السودانى فى نقل مباراة العودة أمام الأهلي، خاصة أن المريخ يُنافس حالياً على إحدى بطاقات الصعود عن المجموعة برفقة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وأكد مسئولو النادي الأهلي أنهم تواصلوا مع نظرائهم فى المريخ خلال مباراة الفريقين التي أقيمت أمس، ليؤكدوا لهم أن مباراة العودة ستقام فى القاهرة بشكل طبيعي كما تقرر مسبقاً، بعد اتخاذ قرار بإقامة مباريات الفريق على أرضه بالكامل على ملعب النادي الأهلي، مشددين على أن هناك أصواتا بالفعل داخل إدارة النادى تطالب بنقل المباراة إلا أن القرار النهائي هو لعب المباراة فى القاهرة.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء المقبل عقب مباراة بيراميدز فى بطولة الدوري الممتاز، حيث تسافر البعثة الحمراء إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة من أجل خوض مباراة صن داونز السبت المقبل في بطولة أفريقيا.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز الصعب أمس على المريخ السوداني 3/2 في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز ثم يسافر المارد الأحمر بعدها إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدري الأبطال.