شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى سعد شلبى المدير التنفيذى للأهلى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى الدكتور سعد شلبى مستشار التسويق والمدير التنفيذى للأهلى من فيروس كورونا الذى أبعده عن ممارسة عمله طوال الأيام الماضية وأجرى المدير التنفيذى للقلعة الحمراء مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية بعد خضوعه للعزل المنزلى ليتأكد تعافيه من الفيروس اللعين ليعود ممارسة مهام عمله .

واستقر مجلس إدارة الأهلي على تكليف الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي على رئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داوز بدوري ابطال أفريقيا.

ويسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء المقبل عقب مباراة بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز ، حيث تسافر البعثة الحمراء إلى جنوب أفريقيا على متن طائرة خاصة من أجل خوض مباراة صن داونز السبت المقبل في بطولة أفريقيا.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز الصعب أمس على المريخ السوداني 3/2 في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي غداً الاستعداد لمباراة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز ثم يسافر المارد الأحمر بعدها إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدري الأبطال.