شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الاهلى إلى فوزه رقم 200 فى كل البطولات الأفريقية عقب الفوز المثير الذى حققه على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. سجل أهداف الأهلي محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ فى مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام بيراميدز بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وبيراميدز بالدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الثلاثاء المقبل مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الاهلى وبيراميدز فى جدول الدوري

ويملك الأهلى 25 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز في ثمانية مواجهات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 8 ، ويحتل المركز الثانى بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز الذى يملك 26 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف.