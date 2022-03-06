الامارات | مرتضى منصور لإدارة النصر السعودي: ادخلوا الأندية من أبوابها وأبوجبل باقٍ في الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لإدارة النصر السعودي: ادخلوا الأندية من أبوابها وأبوجبل باقٍ في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، نادي النصر السعودي، على خلفية دخول مسؤوليه في مفاوضات مباشرة مع الحارس الدولي محمد أبوجبل

ويحاول نادي النصر التعاقد مع محمد أبوجبل، بعد تألقه اللافت في الآونة الأخيرة ولكونه لاعبًا حرًا وينتهي عقده مع القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي القادم.

وسبق أن توصل نادي النصر إلى اتفاق مع أبوجبل، للانضمام إلى صفوف الفريق بعقد احترافي لمدة موسمين، بداية من 2022-2023، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

وقال مرتضي منصور في تصريحات متلفزة: "أدعوا إدارة النصر السعودي أن يدخلوا الأندية من ابوابها وليس من نوافذها، ليتهم يتعلمون من إدارة الأهلي واتحاد جدة، عندما تفاوضوا معنا بشأن انتقال كل من محمد عبد الشافي وكهربا وكنا متعاونين معهما لأقصى درجة".

وأضاف: "أبوجبل سيجدد خلال ساعات للزمالك، ولن ينتقل للدوري السعودي أو لنادي النصر كما يتردد في الإعلام".

وشدد: "أبوجبل لم يوقع لأي نادي، داخل مصر أو خارجها، وأنهينا كل شيء معه وسيوقع خلال ساعات".

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