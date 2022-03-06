الامارات | "الرابطة" تعلن الدخول مجاناً للنساء والأطفال إلى ملاعب مسابقات المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن "الرابطة" تعلن الدخول مجاناً للنساء والأطفال إلى ملاعب مسابقات المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين عن إطلاق مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس الجاري، بفتح أبواب الدخول مجاناً للعائلات، من النساء والأطفال دون سن 16 عاماً، إلى جميع الملاعب في مسابقتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رابطة المحترفين، على أن تكون البداية بمجانية الدخول إلى ملعبي مواجهتي إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، اللتين تصادفان نفس يوم المرأة العالمي.

وأكدت الرابطة في بيان صحافي: في مواجهة العين والجزيرة، على استاد هزاع بن زايد، سيتم تخصيص البوابة رقم 2 (104 و105) لدخول العائلات من النساء والأطفال دون سن 16 عاماً مجاناً، ويمكنهم الحصول على هذه التذاكر المجانية من شباك التذاكر في الملعب.

وقالت أيضا أنه في مباراة الوحدة وشباب الأهلي، على استاد آل نهيان، سيتم فتح البوابة رقم 1 القسم 1، ليكون قسمًا عائليًا لدخول العائلات من النساء والأطفال دون سن 16 عاماً مجاناً، مع إمكانية الحصول على التذاكر المجانية من شباك التذاكر في الملعب.

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