ترتيب مجموعة الأهلي في أبطال إفريقيا بعد فوزه على المريخ السوداني

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على المريخ السوداني بثلاثة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد الأهلي وي السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف الأهلي، محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم لاعب المريخ بالخطأ في مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويصعد للمركز الثاني في المجموعة بنفس رصيد المريخ الذي يحل ثالثاً ويأتي الهلال السوداني في المركز الرابع برصيد نقطة، فيما يتربع صن داونز على قمة المجموعة بـ7 نقاط.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على المريخ:

1- صن داونز 7 نقاط.

2- الأهلي 4 نقاط.

3- المريخ 4 نقاط.

4- الهلال نقطة.