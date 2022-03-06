كيروش يوجه 3 نصائح للاعبي منتخب مصر قبل مواجهتي السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجَّه البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة إلى لاعبي فريقه قبل 15 يوما من انطلاق معسكر الاستعداد لمواجهتي السنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي على ملعب إستاد القاهرة يوم 25 من شهر مارس الجاري في ذهاب الدور الفاصل لتصفيات المونديال، على أن تكون مواجهة الإياب في السنغال يوم 29 من الشهر ذاته.

وكتب كيروش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا شباب بدأ العد التنازلي لكأس العالم، يتبقى 15 يوما على بدء معسكرنا، بنفس السلوك الصحيح يمكننا أن ننجح ونحقق الحلم المصري ونصل إلى توقعاتنا وأهدافنا".

وأضاف: "الحفاظ على التواضع والتركيز والالتزام بالعمل الجاد في كل ثانية من حياتنا هو الطريقة الوحيدة الرابحة التي يمكن أن تقدونا للأمام إلى قطر".

وأتم المدير الفني البرتغالي قائلا: "أتمنى لكم الأفضل، لا تتساهلوا أو تأخذوا الأمر ببساطة، لا تخطئوا، استغلوا هذا الوقت للاستعداد والتحسن.. هل أنتم جاهزون؟".

يُذكر أن منتخب مصر خسر لقب أمم إفريقيا 2021 مع كيروش في المباراة النهائية على يد نظيره السنغالي بركلات الترجيح.