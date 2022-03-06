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رئيس برشلونة الأسبق: لا أتوقع انضمام صلاح للبارسا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد جوان جاسبارت، رئيس الأسبق، أنه لا يعتقد أن محمد صلاح سينضم للنادي الكتالوني في المستقبل.

وقال جوان جاسبارت في تصريحات صحفية: "محمد صلاح لاعب رائع وأنا أحب أنه يطور نفسه بسرعة، لكني لا أعتقد أن صلاح سينضم إلى برشلونة يوما ما"

وأضاف: "تشافي يحب برشلونة وهو أسطورة كلاعب، وهو الآن يبذل مجهودًا كبيرًا لإعادة برشلونة إلى مكانته مرة أخرى".

وأتم رئيس برشلونة الأسبق قائلا: "لا أحب التدخل في الأمور الفنية لأي مدير فني بشكل عام، لذلك لا يمكنني اختيار أي لاعب للتعاقد معه، لأن المدرب هو المسؤول عن اختيار اللاعبين".

يذكر أن صلاح يتمتع بحالة جيدة مع هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفا في 33 مباراة في جميع المسابقات لفريق يورجن كلوب، إلا أن عقده ينتهي مع الريدز بنهاية الموسم المقبل في صيف 2023.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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