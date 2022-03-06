حرب شوارع.. ضحايا وقتلى في أحداث مباراة بالدوري المكسيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تحولت مباراة كرة قدم بين فريقي كويريتارو وأطلس في الدوري المكسيكي إلى حرب شوارع بين جماهير الفريقين، مما أدى إلى إيقاف المباراة.

وكشفت بعض التقارير الغير رسمية إلى أكثر من 17 شخصًا قد لقوا مصرعهم بالإضافة لـ44 جريحًا، وتم القبض على مشجعين من الفريقين حيث رصدتهم الكاميرات وهم يهاجمون بعضهم البعض، بما في ذلك إلقاء الكراسي وإلقاء علب القمامة المعدنية. وتقول السلطات إن ما لا يقل عن 22 شخصا أصيبوا، بينهم حالتين حريجتين.

بدأت الاشتباكات في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني بين المشجعين، حيث وصلت إلى أرض الملعب، وحدث حالة من الفوضى وأصبح الكل يركض في كل مكان، وهرب لاعبي أطلس الضيوف سريعًا إلى غرف خلع الملابس.

ظل لاعبو كويريتارو أصحاب الأرض بالقرب من مقاعد البدلاء في محاولة لتهدئة الجماهير، بعد عدة دقائق، قام أفراد الأمن بفتح بوابات الملعب حتى يتمكن المشجعون، بمن فيهم النساء والأطفال من الهرب.

انتقلت الاشتباكات إلى أرض الملعب وكان يوجد بعض من المشجعين مسلحين بالكراسي والقضبان المعدنية، وفي لقطات صعبة على مواقع التواصل الاجتماعي، كان هناك البعض يركض وراء جماهير الخصم إلى الشوارع.

وكتب ماوريسيو كوري حاكم ولاية كويريتارو على تويتر: "أدين بشدة أعمال العنف التي وقعت اليوم في ملعب كوريجيدورا، لقد أصدرت تعليمات لتطبيق القانون بكل ما يترتب عليه من عواقب، ولن يفلت أحد من العقاب".

سقطت الضحايا من الجانبين وانتشر الدم في كل مكان، حتى أعلنت رابطة الأندية المكسيكية عن تأجيل باقي مباريات الجولة التاسعة من بطولة مرحلة إياب الدوري (كلاوسورا 2022)، تضامنا مع ضحايا أحداث العنف التي وقعت.