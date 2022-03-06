في عيد ميلاد أفشة.. "القاضية" التي أسقطت غريمي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

في الـ 31 من يوليو 2019 أجرى الأهلي صفقة استثنائية سجلت التعاون المباشر الأول والوحيد بين الأحمر وغريمه الجديد نادي بيراميدز لتكسر "الهدية " النحس الذي لازم الأحمر في نهائيات دوري أبطال أفريقيا ويتنزع له التاسعة بالقاضية الشهيرة في نهائي القرن بالقارة السمراء ويترك ناديخ يخسر نهائيين للكونفيدرالية .

أفشة الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 26 حيث إنه مواليد السادس من مارس ارتبط اسمه بالأهلي منذ أن كان في إنبي لتعويض عبد الله السعيد الذي اتخذ مجلس إدارة الأهلي قراراً في مارس 2018 بعرضه للبيع أو الإعارة على الرغم من تمديد عقده مع النادي وذلك على خلفية توقيعه للزمالك.

وعاني الأهلي منذ غياب السعيد في إيجاد البديل فى مركز والذي تناوب عليه ناصر ماهر ووليد سليمان وجونيور أجايي وصالح جمعة دون أن ينجح الفريق الأحمر فى حسم صفقة محمد مجدي "قفشة" نجم إنبي الذى رحل إلى بيراميدز.

وعاد الأهلي بناء على توصية من مديره الفني الأسبق مارتن لاسارتي لمحاولة الحصول على خدمات أفشة وبالفعل رحل قفشة في صفقة اسثنائية هي الوحيدة التي جمعت الناديين.

أفشة خرج قطاع الناشئين في قطاع إنبي وأحد اكتشافات أيقونة الناشئين في مصر إمام محمدين لعب للنادي البترولي وتدرج بين صفوفه حتى صعد للفريق الأول ليتوهج مع إيهاب حلال المدير الفني للفريق في هذا الوقت بموسم 2017-2018 .

وشارك أفشة مع انبي في هذا الموسم في 30 مباراة فى الدوري سجل فيهم 8 أهداف بالإضافة إلى صناعة 6 أهداف وضمه الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للمنتخب لقائمة الفراعنة لمباراتي البرتغال واليونان الوديتين استعداداً لمونديال روسيا وشارك لأول مرة دولياً.

ومع انتقال أفشة لبيراميدز لعب النجم الشاب 23 مباراة فقط بسبب تعاقد النادي الأزرق مع عبد الله السعيد ليسجل 5 أهداف ويصنع 6 أهداف ويقوم بـ 18 مراوغة والرقم الأبرز، قطع الكرة 57 مرة فيما سجل عبد الله السعيد الأساسي فى مركز قفشة 4 أهداف وصنع 8 في 18 مباراة.

ولم يتحمل أفشة في مشوراه الجديد مسؤولية صناعة الأهداف فقط ، بل سجل بنفسه 23 هدفاً على رأسهم الهدف القاتل في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 الذي وضع اللاعب الموهوب في مكانة أخرى وصنف هدفه كأغلى هدف في تاريخ النادي الأهلي.

وعلى الرغم من تراجع في مستويى قفشة في الفترة الأخيرة إلا أنه سجل اللاعب في عامين ونصف تقريبا مميزة بشكل كبير حيث إنه شارك في 111 مباراة وساهم في هذه المباريات بـ 28 تمريرة حاسمة و23 هدف بإجمالي 51 هدف حيث إنهع ساهم بأهداف بنسبة 45% خلال مشاركاته.

وخلال هذه الفترة توج أفشة بسبع بطولات قارية ومحلية وبرونزيتين للأندية وكان له دور حاسم في بطولات الأهلي الأفريقية وخاصة بطولة دوري الأبطال حيث فاز باللاعب الأفضل في نهائين على التوالي.