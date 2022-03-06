الأهلي يزين تاريخه الإفريقي برقم قياسي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

زيَّن الأهلي تاريخه الإفريقي برقم قياسي جديد بعدما أصبح أول نادي في القارة السمراء يصل إلى حاجز الـ200 انتصار في جميع البطولات الإفريقية.

وحقق الأهلي فوزه رقم 200 بعد تجاوز المريخ السوداني بصعوبة أمس السبت بنتيجة (3-2) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الأهلي we السلام"، والمؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات.

الأهلي خاض عبر تاريخه ما مجموعه 387 مباراة في جميع المسابقات الإفريقية، ليحقق الفوز في 200 مباراة مقابل التعادل في 102 والهزيمة في 85 في لقاء.

وسجل لاعبو الأهلي 598 هدفا حتى الآن، ليفصله هدفين فقط عن الوصول إلى 600 هدف، بينما اهتزت شباك المارد الأحمر 292 مرة.

ويعد الأهلي الفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا (10 مرات)، والأكثر مشاركة في البطولة (33 مشاركة)، وهو الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة (36 هدفا).

ولا يزال يتربع محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، على قائمة هدافي مصر في البطولات الإفريقية للأندية برصيد 37 هدفا، ويظل متصدر القائمة لأكثر من ربع قرن منذ اعتزاله كرة القدم عام 1988.

وتأتي أرقام الأهلي في البطولات الإفريقية كالتالي:

البطولات الإفريقية - 387 مباراة (200 فوز، 102 تعادل، و85 هزيمة) .. أهداف له: 598 هدفا، أهداف عليه: 292 هدفا. "23 لقبا"

دوري أبطال إفريقيا - 305 مباراة (156 فوز، 85 تعادل، 64 هزيمة) .. أهداف له: 482 هدفا، أهداف عليه: 233 هدفا. "10 ألقاب"

كأس الكؤوس الإفريقية - 44 مباراة (25 فوز، 8 تعادلات، 11 هزيمة) .. أهداف له: 70 هدفا، أهداف عليه: 26 هدفا. "4 ألقاب"

الكونفدرالية - 24 مباراة (12 فوز، 4 تعادلات، 8 هزائم) .. أهداف له: 27 هدفا، أهداف عليه: 20 هدفا. "لقب واحد"

السوبر الإفريقي - 10 مباريات (5 فوز، 4 تعادلات، هزيمة واحدة) .. أهداف له: 15 هدفا، أهداف عليه: 8 أهداف. "8 ألقاب"

كأس الاتحاد الإفريقي - 4 مباريات (2 فوز، تعادل، هزيمة) .. أهداف له: 4 أ هداف، أهداف عليه: 5 أهداف. "لم يُتوج"

أرقام تاريخية للأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

أكثر فريق مشاركة في البطولة: 33 مشاركة.

أكثر فريق سجل أهدافا في نسخة واحدة: 36 هدفا.

أكثر فريق مشاركة في دور المجموعات: 19 مرة.

أكثر فريق خوضا للمباريات في دور المجموعات: 111 مباراة.

أكثر فريق تسجيلا للأهداف في دور المجموعات: 158 هدفا.