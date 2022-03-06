سيتي ضد يونايتد.. التشكيل المتوقع لديربي مانشستر في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم متربعا على قمة جدول ترتيب بريميرليج برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي فاز على وست هام في مباراة الجولة ذاتها (ولديه مباراة مؤجلة).

أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثالث (مع العلم أن بلوز خاض 26 جولة فقط).

يفتقد سيتي في مباراته اليوم جهود روبن دياز مدافع الفريق الذي تعرض مؤخرا لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب خلال فترة تتراوح بين 4-6 أسابيع، كما يغيب أيضًا ناثان آكي عن المباراة بسبب الإصابة.

على الجانب الآخر، هناك شكوكا حول مشاركة كريستيانو رونالدو في المباراة بعد غيابه عن قائمة الفريق التي تجمعت في فندق "ذا لوري" بحسب ما زعمته صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز".

كما لفتت الصحيفة أيضًا إلى غياب الثنائي رافاييل فاران ولوك شو عن القائمة، موضحة أن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد قام باستدعاء إيريك بايلي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، إيمريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، فيرناندينيو، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيل فودين، ديفيد سيلفا، رحيم سترلينج.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: وان -بيساكا، هاري ماجواير، إيريك بايلي، تيليس.

خط الوسط: مكتومناي، فريد، إيلانجا.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، جادون سانشو، كريستيانو رونالدو أو "راشفورد".